В Азовском море ищут матроса российского буксира, который выпал за борт

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Вертолет МЧС России с тремя спасателями группы "КРЫМ-СПАС" вылетел на поиски члена экипажа буксира под российским флагом, который оказался за бортом судна, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"Десантная группа "КРЫМ-СПАС" в составе трех человек вылетела для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ в Азовском море", - приводит пресс-служба слова главы МЧС Крыма Сергея Шахова.

По данным ведомства, утром в понедельник один из матросов буксира "Стальной" в Азовском море оказался в воде, причины происшествия не уточняются. Помощь крымских спасателей была запрошена ближе к вечеру, сообщило ведомство.