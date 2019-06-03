В Азовском море ищут матроса российского буксира, который выпал за борт

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Вертолет МЧС России с тремя спасателями группы "КРЫМ-СПАС" вылетел на поиски члена экипажа буксира под российским флагом, который оказался за бортом судна, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
"Десантная группа "КРЫМ-СПАС" в составе трех человек вылетела для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ в Азовском море", - приводит пресс-служба слова главы МЧС Крыма Сергея Шахова.
По данным ведомства, утром в понедельник один из матросов буксира "Стальной" в Азовском море оказался в воде, причины происшествия не уточняются. Помощь крымских спасателей была запрошена ближе к вечеру, сообщило ведомство.
"В 18.03 вертолет МЧС России с сотрудниками "КРЫМ-СПАС" по беспарашютному десантированию вылетел для проведения патрулирования над водной поверхностью. В случае обнаружения пострадавшего готовы оказать помощь", - приводит слова Шахова пресс-служба.