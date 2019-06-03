Собчак ответила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником страны

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заступилась за Андрея Малахова, которого шоумен Максим Галкин обвинил во лжи.

Накануне журнал Starhit, главным редактором которого является Малахов, написал, что пародист строит особняк на Кипре. Галкин опроверг эту информацию и назвал Малахова главным телесплетником страны.

"Андрей, ты в своей программе <…> уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", — написал юморист в инстаграме.

Галкин также назвал Малахова главным телесплетником страны и сопроводил запись хештегом #малаховлжет.

В комментариях к публикации Собчак призвала комика не делать поспешных выводов.

"Максим, а ты уверен, что это лично Андрей писал или контролировал?" — поинтересовалась она.

В ответ шоумен написал, что ему это безразлично.