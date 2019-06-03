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РИА Новости

Собчак ответила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником страны

Вчера, 19:41
23966
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заступилась за Андрея Малахова, которого шоумен Максим Галкин обвинил во лжи.
Накануне журнал Starhit, главным редактором которого является Малахов, написал, что пародист строит особняк на Кипре. Галкин опроверг эту информацию и назвал Малахова главным телесплетником страны.
"Андрей, ты в своей программе <…> уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", — написал юморист в инстаграме.
Галкин также назвал Малахова главным телесплетником страны и сопроводил запись хештегом #малаховлжет.
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В комментариях к публикации Собчак призвала комика не делать поспешных выводов.
"Максим, а ты уверен, что это лично Андрей писал или контролировал?" — поинтересовалась она.
В ответ шоумен написал, что ему это безразлично.
"Его имя стоит в шапке этого издания. Значит, это его ответственность", — заключил Галкин.
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Шоу-бизнесАндрей МалаховМаксим ГалкинКсения СобчакРоссия
Популярные комментарии
В данном случае Галкин прав респект
3 июня, 19:46
сергей гриньков
1900000
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