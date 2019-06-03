Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник

ООН, 3 июн — РИА Новости. Россия заблокировала заявление Совбеза ООН с призывом к сторонам сирийского конфликта подтвердить прекращение огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

Заявление, подготовленное "гуманитарной тройкой" — Бельгией, Германией и Кувейтом, — "призывало все стороны вернуться к полному соблюдению российско-турецкого соглашения о прекращении огня".

В документе подчеркивалось, что возвращение беженцев "должно быть безопасным, добровольным и достойным", а нарушители международного права должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщил РИА Новости другой источник, Россия не поддержала это заявление из-за того, что считает его избыточным при наличии меморандума.

"Всем известны позиции сторон по этому вопросу, отдельные заявления по нему не нужны", — сказал собеседник агентства.

В дипмиссии объяснили решение заблокировать заявление Совбеза ООН. Как отметили в постпредстве, российские дипломаты не считают возможным рассматривать обстановку на северо-западе Сирии отдельно от других районов страны. Также отмечается, что авторы документа проигнорировали тот факт, что Идлиб находится под контролем террористической группировки "Хейят Тахрир аш-Шам"*.

"Так называемая гуманитарная "тройка" не выражала беспокойства, когда незаконно действующая в Сирии коалиция равняла с землей Хаджин или Багуз. "Освобожденная" Ракка до сих пор лежит в руинах", - резюмировали российские дипломаты.

Переговоры президентов России и Турции, стран — гарантов перемирия в Сирии, прошли в Сочи 17 сентября 2018 года. По их итогам министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании демилитаризованной зоны.