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РИА Новости

Полицейские нашли калининградцев, заливших зеленый краситель в фонтан

Вчера, 19:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции совместно с АПК "Безопасный город" установили жителей Калининграда, заливших краситель в фонтан, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Ранее сообщалось, что неизвестные в конце мая залили, предположительно, антифриз в фонтан в центре города, из-за чего вода приобрела ярко-зеленый цвет.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с оперативными подразделениями регионального УМВД при содействии АПК "Безопасный город" установлены личности калининградцев, которые вечером 29 мая "покрасили" воду в фонтане возле монумента "Мать-Россия". Ими оказались 35-летний мужчина и его 28-летняя бывшая супруга. Пару доставили в отдел полиции для разбирательств и дачи объяснений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина и женщина пояснили, что залили в фонтан краситель ради шутки.
В настоящее время по этому факту проводится проверка. Также устанавливается ущерб, причиненный механизмам фонтана.
30 мая, 10:25
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