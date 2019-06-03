В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане

Концертный тур Rolling Thunder Revue прошел в 1975 -1976 годах. В нем приняли участие многие звезды фолка тех лет. Ожидается, что в фильме будут не только документальные, но и игровые съемки, а также интервью почти всех участников Rolling Thunder Revue, которые взял для фильма продюсер Боба Дилана Джефф Розен.