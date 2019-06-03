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РИА Новости
Культура

В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане

Вчера, 22:55
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В YouTube на официальном канале Netflix опубликован трейлер нового документального "лихорадочного сна" Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана.
Эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры с концертов, ранее не публиковавшийся музыкальный материал - все это и многое другое вошло в фильм Мартина Скорсезе "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese", сообщает журнал Variety.
Концертный тур Rolling Thunder Revue прошел в 1975 -1976 годах. В нем приняли участие многие звезды фолка тех лет. Ожидается, что в фильме будут не только документальные, но и игровые съемки, а также интервью почти всех участников Rolling Thunder Revue, которые взял для фильма продюсер Боба Дилана Джефф Розен.
Это вторая работа Мартина Скорсезе о великом американском поэте и музыканте. Первый фильм "Нет пути домой" вышел на экраны в 2005 году.
Премьера картины "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese" состоится на Netflix 12 июня.
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