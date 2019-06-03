Пострадавшие в Дзержинске, находящиеся в стационарах, получат матпомощь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Пострадавшие от взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске, которые находятся на лечении в стационарах, получат материальную помощь в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства региона.

Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, один из госпитализированных в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Материальная помощь в размере 150 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Дзержинске, находящимся на лечении в стационарах, будет им перечислена в ближайшее время. Средства из бюджета региона и муниципалитета уже переведены", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он уточнил, что на данный момент на стационарном лечении находятся 18 пострадавших.

"Еще раз хочу пожелать всем, кто пострадал в результате аварии, скорейшего выздоровления. Продолжим держать ситуацию на особом контроле", - сказал глава региона.