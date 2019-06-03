Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T19:06Z
https://ria.ru/20190603/1555226720.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Культура

Минкультуры заявило о нехватке средств на сохранение объектов культнаследия

Вчера, 19:06
227
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Недофинансирование объема господдержки на сохранение объектов культурного наследия составляет 2,1 триллиона рублей, заявил на заседании коллегии Минкультуры РФ замминистра культуры РФ Николай Овсиенко.
Согласно материалам, в единый государственный реестр объектов культурного наследия включено около 144 тысяч памятников.
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
22 мая, 12:23
Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться
"Обеспечить масштабную реставрацию объектов культурного наследия за счет федерального финансирования невозможно ввиду нехватки бюджетных средств. По разным экспертным оценкам, недофинансирование объема государственной поддержки на сохранение объектов культурного наследия составляет 2,1 триллиона рублей", - сказал Овсиенко.
Он отметил, что на 2020-2024 год Минкультуры планирует выделять Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры ежегодную субсидию в размере 100 миллионов рублей на разработку научно-изыскательской и технической документации, инженерные обследования, подготовку инвестиционных паспортов не менее 50 усадеб. По его словам, документация будет содержать полную информацию об усадебном комплексе, что позволит потенциальному инвестору принять решение об инвестировании в данный проект.
Города России. Москва
7 мая, 16:16
Старинный дом ямщика в центре Москвы признали выявленным памятником
010062
Обсудить 2
КультураМинкультурыРоссияЭкономика
Рекомендуем
Американский космический грузовик Dragon
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
В Украинском институте нацпамяти объяснили снос бюста Жукова в Харькове
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Матвиенко призвала прорывать информационную блокаду вокруг крымских татар
Лента
новостей
Житель Норильска отпраздновал наступление лета прыжком в сугроб
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на IV Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 29 мая 2018
На Украине заложили основу для геноцида русского языка, заявила Матвиенко
Река Цна в городе Тамбов
В Тамбовской области открылись два корпуса психоневрологического интерната
Полицейские нашли калининградцев, заливших зеленый краситель в фонтан
Сессия ПАСЕ
Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Российские миллиардеры с начала года заработали более 22 млрд долларов
Кот Шредингера готовится совершить квантовый прыжок
Физики из Йеля выяснили, как можно "спасти" кота Шредингера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления посла США о бойкоте ПМЭФ
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Россия заявила о выводе "большинства своих людей" из Венесуэлы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Лента новостейМолния