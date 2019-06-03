Минкультуры заявило о нехватке средств на сохранение объектов культнаследия

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Недофинансирование объема господдержки на сохранение объектов культурного наследия составляет 2,1 триллиона рублей, заявил на заседании коллегии Минкультуры РФ замминистра культуры РФ Николай Овсиенко.
Согласно материалам, в единый государственный реестр объектов культурного наследия включено около 144 тысяч памятников.
"Обеспечить масштабную реставрацию объектов культурного наследия за счет федерального финансирования невозможно ввиду нехватки бюджетных средств. По разным экспертным оценкам, недофинансирование объема государственной поддержки на сохранение объектов культурного наследия составляет 2,1 триллиона рублей", - сказал Овсиенко.
Он отметил, что на 2020-2024 год Минкультуры планирует выделять Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры ежегодную субсидию в размере 100 миллионов рублей на разработку научно-изыскательской и технической документации, инженерные обследования, подготовку инвестиционных паспортов не менее 50 усадеб. По его словам, документация будет содержать полную информацию об усадебном комплексе, что позволит потенциальному инвестору принять решение об инвестировании в данный проект.