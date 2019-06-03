Минкультуры заявило о нехватке средств на сохранение объектов культнаследия

Он отметил, что на 2020-2024 год Минкультуры планирует выделять Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры ежегодную субсидию в размере 100 миллионов рублей на разработку научно-изыскательской и технической документации, инженерные обследования, подготовку инвестиционных паспортов не менее 50 усадеб. По его словам, документация будет содержать полную информацию об усадебном комплексе, что позволит потенциальному инвестору принять решение об инвестировании в данный проект.