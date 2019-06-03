В Крыму более четырехсот пляжей готовы к курортному сезону

На пляже в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. Госинспекторы МЧС Крыма подтвердили готовность к курортному сезону 410 пляжей полуострова. Еще 24 будут освидетельствованы в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

"Обследование дна и обучение матросов-спасателей проведены на 100% крымских пляжей. По данным Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым", обследовано 409 пляжей. ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым" подтверждена готовность 410 пляжей, в ближайшие дни пройдут освидетельствование еще 24 объекта", - сообщили в пресс-службе министерства.

На территории пляжей, готовых к открытию, должны быть санитарные зоны, питьевая вода, мусорные контейнеры, кабины для переодевания, теневые навесы, спасательные вышки и спецсредства.