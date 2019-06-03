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РИА Новости
Челябинская область

Текслер поручил ускорить решение вопроса с качеством воды в Южноуральске

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Стакан воды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн - РИА Новости. Необходимо ускорить решение проблемы качества питьевой воды в городе Южноуральск Челябинской области, в том числе за счет разработки новых скважин, заявил в понедельник глава региона Алексей Текслер.
В понедельник Текслер посетил Южноуральский городской округ, где встретился с жителями. Они сообщили руководителю области о проблемах города, отметив среди них качество питьевой воды и воздуха.
"По воде: с главой уже обсуждали эту тему, в том числе про возможность скважины. Мы обязательно реализуем, поговорим с федеральными министерствами, чтобы ускорить этот процесс. Соответствующее поручение минэкологии и всем заинтересованным сторонам я дам", - сказал Текслер на встрече с жителями города.
Говоря о воздухе, глава региона предложил, если жалобы периодически возникают, "еще раз историю посмотреть". По его словам, все, что нужно сделать, обязательно будет сделано. "Дайте соответствующие предложения, все вопросы экологии нужно решать, если есть информация о загрязнении, надо ее проверить", - отметил Текслер.
Местный житель, общественник Валерий Лакирев рассказал, что многие жители города покупают бутилированную воду либо берут ее из колодцев, проблема качества воды уже неоднократно поднималась, но остается нерешенной. "Загрязнение водохранилища идет "Южуралзолотом", свинарники вносят лепту, ГРЭС. То же самое касается воздуха - свинарники, ГРЭС, заводы окружают город со всех сторон. С какой стороны ветер не подует, все запахи идут на город. Мы не против заводов, но хотим, чтобы на жителей это не влияло", - сказал он.
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По словам главы Южноуральского городского округа Александра Лазарева, проблема качества воды существует, и достаточно острая, но раз в месяц Росприроднадзор региона проводит все анализы воды, и они в пределах допустимых коэффициентов. Также еженедельно "предоставляет отчет местный "Водоканал". "Сухорыжским месторождением (пресных вод) занимаемся… выделена земля под разработку эксплуатационных скважин… Думаю, что в ближайшее время начнем разработку", - отметил он.
Что касается выбросов, то проверка качества воздуха проводится, сказал глава городского округа. "Нас не устраивает, что есть задымление. Роза ветров доносит и со свинарников запахи. Писались обращения в суд о незаконном размещении свинарников, но есть решения федеральных судов… Запахи существуют, я согласен", - сказал Лазарев.
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