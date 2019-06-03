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РИА Новости

ЦИК Украины зарегистрировал еще одиннадцать кандидатов в депутаты

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости
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Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины в понедельник зарегистрировала еще 11 кандидатов в депутаты Верховной рады, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, всего в списке 21 человек, сообщила в понедельник ЦИК.
Ранее ЦИК Украины зарегистрировал 10 кандидатов в депутаты по мажоритарным округам.
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"ЦИК зарегистрировал 11 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в порядке самовыдвижения… По состоянию на 3 июня комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в избирательных округах в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении комиссии в Facebook.
Также на заседании комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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