Медведев отметил вклад Рауля Кастро в укрепление отношений России и Кубы

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро с днем рождения, отметил его вклад в укрепление российско-кубинских отношений, сообщает пресс-служба российского кабмина.

"В ходе телефонного разговора Дмитрий Медведев от имени правительства России и политической партии "Единая Россия" тепло поздравил первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро с днём рождения. Председатель правительства России отметил большой личный вклад Рауля Кастро в укрепление российско-кубинских отношений, динамично развивающихся в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении.