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РИА Новости

Медведев отметил вклад Рауля Кастро в укрепление отношений России и Кубы

Вчера, 18:48
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Госсовета Кубы Рауль Кастро
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Госсовета Кубы Рауль Кастро
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Госсовета Кубы Рауль Кастро. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро с днем рождения, отметил его вклад в укрепление российско-кубинских отношений, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"В ходе телефонного разговора Дмитрий Медведев от имени правительства России и политической партии "Единая Россия" тепло поздравил первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро с днём рождения. Председатель правительства России отметил большой личный вклад Рауля Кастро в укрепление российско-кубинских отношений, динамично развивающихся в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по межпартийной линии.
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
2 мая, 02:34
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Дмитрий МедведевРауль КастроКубаРоссияВ мире
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