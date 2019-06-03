В Екатеринбурге запустили прямые рейсы в Магадан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Прямое авиасообщение Екатеринбург - Магадан стартовало в понедельник в рамках договоренностей между губернаторами двух регионов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Прямое авиасообщение Екатеринбург – Магадан стартовало 3 июня. Организация нового авиарейса - это важная веха в реализации договоренностей, достигнутых между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым по развитию межрегиональных связей. Новый рейс станет и очередным шагом в выполнении установок президента России по развитию прямого сообщения между регионами", - говорится в сообщении.

Куйвашев и Носов летом 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, культурной и других сферах. Для продолжения диалога губернатор Свердловской области во главе делегации региона совершил в августе 2018 года рабочий визит в Магадан, где были намечены конкретные планы по расширению сотрудничества. В числе прочих инициатив обсуждалась возможность организации прямого авиасообщения между субъектами РФ.

Новый рейс из Екатеринбурга в Магадан будет выполняться компанией "Уральские авиалинии" раз в неделю по понедельникам в 18.50 по местному времени. Самолет сделает промежуточную посадку в Якутске. Рейс вошел в федеральную программу субсидирования. Благодаря этому минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 7 722 рубля, уточняют власти.