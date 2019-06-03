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РИА Новости
Свердловская область

В Екатеринбурге запустили прямые рейсы в Магадан

Вчера, 18:42
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Прямое авиасообщение Екатеринбург - Магадан стартовало в понедельник в рамках договоренностей между губернаторами двух регионов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
"Прямое авиасообщение Екатеринбург – Магадан стартовало 3 июня. Организация нового авиарейса - это важная веха в реализации договоренностей, достигнутых между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым по развитию межрегиональных связей. Новый рейс станет и очередным шагом в выполнении установок президента России по развитию прямого сообщения между регионами", - говорится в сообщении.
Куйвашев и Носов летом 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, культурной и других сферах. Для продолжения диалога губернатор Свердловской области во главе делегации региона совершил в августе 2018 года рабочий визит в Магадан, где были намечены конкретные планы по расширению сотрудничества. В числе прочих инициатив обсуждалась возможность организации прямого авиасообщения между субъектами РФ.
Новый рейс из Екатеринбурга в Магадан будет выполняться компанией "Уральские авиалинии" раз в неделю по понедельникам в 18.50 по местному времени. Самолет сделает промежуточную посадку в Якутске. Рейс вошел в федеральную программу субсидирования. Благодаря этому минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 7 722 рубля, уточняют власти.
Аэропорт Екатеринбурга - Кольцово - сегодня является одним из лидеров по количеству внутренних региональных маршрутов. Он соединен маршрутной сетью с 43 городами России, уточняет департамент.
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Свердловская областьТуризмКольцово (аэропорт)Свердловская областьЕкатеринбургМагадан
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