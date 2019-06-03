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РИА Новости

Штрахе подал иск против изданий, опубликовавших скандальные видео с ним

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХанс-Кристиан Штрахе
Ханс-Кристиан Штрахе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ханс-Кристиан Штрахе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Адвокат бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе подал иски в Германии в отношении изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitug, опубликовавших скандальное видео с Ибицы, которое привело к отставке Штрахе, сообщает издание Standard со ссылкой на прокуратуру Мюнхена.
Ранее Штрахе сообщал, что подал заявление в прокуратуру Вены на трех человек, предположительно причастных к созданию скандальной видеозаписи с его участием.
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Как сообщили в прокуратуре Мюнхена, немецкий адвокат Штрахе "предъявил уголовные обвинения в отношении всех лиц, которые совместно несут ответственность за производство, распространение и публикацию так называемого видео с Ибицы".
В ведомстве также отметили, что такое же заявление должно быть подано и в прокуратуру Гамбурга. Издание связывает это с тем, что штаб-квартиры изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung, которые опубликовали скандальное видео, находятся в Гамбурге и Мюнхене соответственно.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Sueddeutsche Zeitung синхронно опубликовали видеоматериалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.
Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: после отставки Штрахе дошло до отставки всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем. Страну ждут досрочные выборы в сентябре.
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Скандал с экс-вице-канцлером АвстрииХайнц-Кристиан ШтрахеАвстрияВ мире
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