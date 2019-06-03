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РИА Новости
Культура

Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"

Вчера, 18:35
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит возмутилась отсутствием чернокожих актеров в новом сериале от HBO "Чернобыль".
"Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?" — написала она в твиттере.
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Мэри Свит заявила, что разочарована поведением создателей шоу, которые, по ее словам, делают вид, что "чернокожих людей не существует".
Твит девушки вызвал бурную реакцию соцсетей.
"О Боже! В СССР? Серьезно?" — задались вопросом в реплаях.
"История неполиткорректна", — написал один из пользователей.
"Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить", — ответил другой.
Пятисерийный фильм "Чернобыль" снят американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Он повествует о катастрофе на ЧАЭС в апреле 1986 года.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
30 мая, 15:25
"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофе. Комментарий кинопродюсера Американо-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.
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КультураHBOЧернобыльЧернобыльская АЭСВеликобританияСССРСША
Популярные комментарии
А что это она из-за отсутствия на экране гомосексуалистов, лесбиянок и феминисток не убивается? Нетолерантная что-ли?
3 июня, 19:01
Сергей Норд
144460000
Действительно, что за ерунда?! Чернокожий актёр может прекрасно играть украинца или русского ликвидатора. Главное не забыть про вышиванку, шапку-ушанку, фуфайку, ну и беломорину в зубы, для колориту.
3 июня, 18:43
Vladimir Kazakov
94780011
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