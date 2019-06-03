Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит возмутилась отсутствием чернокожих актеров в новом сериале от HBO "Чернобыль".
"Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?" — написала она в твиттере.
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Мэри Свит заявила, что разочарована поведением создателей шоу, которые, по ее словам, делают вид, что "чернокожих людей не существует".
Твит девушки вызвал бурную реакцию соцсетей.
"О Боже! В СССР? Серьезно?" — задались вопросом в реплаях.
"История неполиткорректна", — написал один из пользователей.
"Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить", — ответил другой.
Пятисерийный фильм "Чернобыль" снят американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Он повествует о катастрофе на ЧАЭС в апреле 1986 года.
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