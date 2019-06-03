В Нижнем Новгороде отменили мероприятие с участием ВИЧ-положительных детей

"Была заранее договоренность с "Новинками" о том, что мы приедем 7 июня. 50 человек – и детей, и взрослых, в том числе и ВИЧ-положительных детей. В "Новинках" мой род деятельности знают, мы в прошлом году проводили совместное мероприятие, в том числе с людьми, живущими с ВИЧ. А в этом году за 4 дня до мероприятия они мне отказали. Попросили приехать забрать аванс со словами, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми", - рассказала Кузьмичева.