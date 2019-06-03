В Нижнем Новгороде отменили мероприятие с участием ВИЧ-положительных детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе "Новинки" разгорелся в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости руководитель благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева.
Благотворительный фонд "СТЭП" оказывает социальную и психологическую поддержку людям, живущим с ВИЧ, а также наркозависимым и алкозависимым.
"Была заранее договоренность с "Новинками" о том, что мы приедем 7 июня. 50 человек – и детей, и взрослых, в том числе и ВИЧ-положительных детей. В "Новинках" мой род деятельности знают, мы в прошлом году проводили совместное мероприятие, в том числе с людьми, живущими с ВИЧ. А в этом году за 4 дня до мероприятия они мне отказали. Попросили приехать забрать аванс со словами, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми", - рассказала Кузьмичева.
Она сказала, что произошедшее стало для нее шоком. "Для меня это является личным оскорблением, что отказались обслуживать ВИЧ-положительных людей", - подчеркнула директор благотворительного фонда.
В свою очередь учредитель спортивной деревни "Новинки" Алексей Шарков заявил корреспонденту РИА Новости, что ситуация с размещением ВИЧ-положительных детей была иной.
"Мы им не отказали. Они приезжали к нам постоянно, эти дети. Раньше они размещались у нас сутки, а тут решили остаться на трое суток. Мы просили провести инструктаж, поскольку у нас новый набор сотрудников. Это особенные дети, должны объяснить, как себя вести с ними… Они отказались, забрали деньги. Никто не отказывал им. Эти дети у нас жили, у нас есть грамоты от этой организации", - заявил Шарков.
Узнав о реакции руководства турбазы, директор благотворительного фонда сообщила РИА Новости, что в "Новинках" нашли "техническую причину для отказа". "Я три недели с ними обговариваю детали мероприятия, вношу задаток… Как вы думаете, за 4 дня до мероприятия я способна отказаться?.. Ни о каком инструктаже даже речи не шло", - заявила Кузьмичева.
Тем временем в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что разбираются в сложившейся ситуации.
"На 5 июня в управлении Роспотребнадзора запланировано проведение совещания с директором фонда "СТЭП" Ольгой Кузьмичевой, представителями спортивной деревни "Новинки" и уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Кроме того, управление Роспотребнадзора планирует провести семинар для сотрудников спортивной деревни Новинки и рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции", - заявили в пресс-службе ведомства.