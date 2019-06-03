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РИА Новости

Российский НАС по борьбе с наркозависимостью получил поддержку ООН

Вчера, 18:22
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© предоставлено НКО "Национальный антинаркотический союз" Председатель правления НАС Никита Лушников на антинаркотической конференции ОБСЕ в Вене, Австрия
Председатель правления НАС Никита Лушников на антинаркотической конференции ОБСЕ в Вене, Австрия
© предоставлено НКО "Национальный антинаркотический союз"
Председатель правления НАС Никита Лушников на антинаркотической конференции ОБСЕ в Вене, Австрия
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Российская НКО "Национальный антинаркотический союз" (НАС) в понедельник получила официальную поддержку своей деятельности от Управления ООН по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН), сообщил РИА Новости председатель правления НАС Никита Лушников.
Национальный антинаркотический союз (НАС) - это ассоциация некоммерческих организаций содействия профилактике наркомании и социально опасного поведения граждан.
Лушников сообщил, что НАС около года назад попросил руководство УНП ООН дать характеристику деятельности союза. НАС уже три года работает на площадках ООН, представители УНП неоднократно бывали в организуемых НАС лагерях и имели представление о деятельности ассоциации.
"Нам дали это долгожданное письмо, подписанное руководителем УНП ООН Юрием Федотовым, где он характеризует нас как достаточно твёрдую, серьезную, стабильную организацию, которая занимается борьбой с этой проблемой. Сегодня мы получили официальную поддержку", - сказал Лушников.
Он добавил, что НАС сейчас также пытается получить статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Однако официальная поддержка УНП ООН поможет антинаркотическому союзу более активно работать в России, обходить определённые заслоны и барьеры.
"Тяжело беспокоить верхние эшелоны власти из-за местечковых проблем, их настолько много, что вверх не достучишься. Это письмо нам поможет, не затрагивая министров и высокий уровень, самим продвигаться вперёд в интересах нашей родины", - добавил Лушников.
В Вене 3-4 июня проходит антинаркотическая конференция ОБСЕ. НАС впервые был приглашен на мероприятие такого уровня. НАС при поддержке постпредства России при ОБСЕ организовал специальное мероприятие, где Лушников выступил с докладом.
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ОБСЕООН
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