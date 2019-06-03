В ЛНР не ожидают положительных сдвигов на переговорах в Минске

"Я не говорил бы о новом формате, поскольку риторика Украины продолжается та же, которая была и при Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.). Идет целая серия противоречивых заявлений, но основная риторика склоняется именно к тому, чтобы оставаться на позициях явно неконструктивных. Поэтому вопрос абсолютно не принципиальный, кто конкретно будет проводить политику Украины на минских переговорах. Вопрос только в том, кто будет формировать эту политику", - заявил Дейнего.