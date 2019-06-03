В ЛНР не ожидают положительных сдвигов на переговорах в Минске

ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил РИА Новости, что он не ожидает никаких положительных сдвигов на предстоящих 5 июня переговорах в Минске.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма сообщил, что намерен инициировать прекращение огня в регионе на время сбора урожая.
"Я не говорил бы о новом формате, поскольку риторика Украины продолжается та же, которая была и при Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.). Идет целая серия противоречивых заявлений, но основная риторика склоняется именно к тому, чтобы оставаться на позициях явно неконструктивных. Поэтому вопрос абсолютно не принципиальный, кто конкретно будет проводить политику Украины на минских переговорах. Вопрос только в том, кто будет формировать эту политику", - заявил Дейнего.
По его мнению, сложно прогнозировать, будет ли положительная динамика на предстоящих 5 июня переговорах в Минске. "Вполне возможно, что страны гаранты Германия и Франция будут Украину понуждать к конструктивному участию, это возможно даст результат, но в нынешней ситуации никаких положительных сдвигов я не ожидаю", - сказал представитель ЛНР.
Вчера, 13:40Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу