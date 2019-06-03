Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T18:19Z
https://ria.ru/20190603/1555225184.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151330/17/1513301785_0:210:2896:1839_1036x0_80_0_0_37aa62def0f5b6e85b52715f399bc568.jpg
РИА Новости

В ЛНР не ожидают положительных сдвигов на переговорах в Минске

Вчера, 18:19
286
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил РИА Новости, что он не ожидает никаких положительных сдвигов на предстоящих 5 июня переговорах в Минске.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма сообщил, что намерен инициировать прекращение огня в регионе на время сбора урожая.
"Я не говорил бы о новом формате, поскольку риторика Украины продолжается та же, которая была и при Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.). Идет целая серия противоречивых заявлений, но основная риторика склоняется именно к тому, чтобы оставаться на позициях явно неконструктивных. Поэтому вопрос абсолютно не принципиальный, кто конкретно будет проводить политику Украины на минских переговорах. Вопрос только в том, кто будет формировать эту политику", - заявил Дейнего.
По его мнению, сложно прогнозировать, будет ли положительная динамика на предстоящих 5 июня переговорах в Минске. "Вполне возможно, что страны гаранты Германия и Франция будут Украину понуждать к конструктивному участию, это возможно даст результат, но в нынешней ситуации никаких положительных сдвигов я не ожидаю", - сказал представитель ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Вчера, 13:40
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
302102
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВладислав ДейнегоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Лукашевич прокомментировал позицию Зеленского по Донбассу
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко: Зеленский должен подтвердить намерение вступить в ЕС и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский продолжит курс Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич поприветствовал возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: Украина продолжает попытки дестабилизировать обстановку в Крыму
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москва надеется, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
Пресс-секретарь Яценюка опровергла информацию, что он покинул Украину
Александр Грушко
Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Позиция Киева по Донбассу будет зависеть от Зеленского, считают в ЛНР
Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Володин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
Володин навестил в больнице пострадавшего сотрудника миссии ООН в Косово
Президент Украины Владимир Зеленский и его советник Андрей Богдан
В Раде назвали тему визита Зеленского в Брюссель
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
В Украинском институте нацпамяти объяснили снос бюста Жукова в Харькове
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon
01:29Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
Лента новостейМолния