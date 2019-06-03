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РИА Новости

"Транснефть" пообещала Польше возместить убытки из-за "грязной" нефти

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Светлана МайороваНефтеперекачивающая станция
Нефтеперекачивающая станция
© РИА Новости / Светлана Майорова
Нефтеперекачивающая станция. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 июн — РИА Новости. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen высоко оценила прошедшие в Москве переговоры по ситуации с нефтепроводом "Дружба".

"В ходе встречи в Москве по вопросу восстановления поставок чистой нефти по трубопроводу "Дружба" польская сторона представила механизм компенсации между "Транснефтью" и производителями нефти. В связи с этим, по предварительным данным главы правления Orlen Даниэля Обайтека, произошел прорыв", — говорится в релизе компании.

В Orlen получили от Москвы заверение в том, что "Транснефть" "передаст российским производителям нефти компенсации на покрытие претензий, направляемых в их адрес получателями нефти", отметили в польской компании.
Там так же утверждают, что присутствовавшие на встрече российские нефтяники "согласились с обоснованностью такого решения" о рекомпенсации.
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Замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил журналистам, что в ходе встречи стороны не обсуждали конкретные суммы, но пришли к договоренности по процедуре выплат.
"По итогам переговоров мы подписали протокол, все стороны, все участники его завизировали, что является важным. Благодаря этому мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята", — сказал Сорокин.

Проблемы с качеством нефти

В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.
В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".
Для очистки участка до Польши Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в Россию.
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