В Госдуме назвали требования к новым ГОСТам

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новые ГОСТы в России должны соответствовать современным требованиям и мировым стандартам, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов перед этим заявил РИА Новости, что около 10 тысяч действующих "советских ГОСТов", то есть принятых еще до 1991 года, устарели и мешают развитию экономики. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене, отметил он. В Росстандарте считают, что использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

"В договорных отношениях компании до сих пор пользуются ГОСТами, которые, действительно, уже устарели и не соответствуют современным требованиям. Чтобы выпускать продукцию мирового уровня заказчикам приходится требовать от поставщиков выпуска продукции не по ГОСТу, а по специальным техническим условиям, которые по факту подтягивают нашу продукцию к международным стандартам, системе DIN. Если мы по факту интегрированы в мировую экономику, то мы должны и стандарты в стране задавать на соответствующем уровне, потому что иначе это тормозит развитие", - прокомментировал Гартунг.

Он считает, что должны быть национальные стандарты, которых придерживались бы все отрасли, и механизм внесения изменений в них. "Например, появился какой-то новый материал или новый передел, либо новое изделие, и это автоматически должно учитываться в стандартах, в них должны вноситься изменения на регулярной основе", - пояснил депутат. Технологии идут вперед, требования потребителя очень сильно меняются, и производители вынуждены под все это подстраиваться, отсутствие же единообразной системы, которая была бы обязательна для всех, по его мнению, тормозит развитие.

"Получается, что каждый производитель выдумывает свои технические условия, кто во что горазд, что осложняет работу, в частности, машиностроительных и металлургических компаний. Ведь ГОСТы были нужны, чтобы все на стадии проектирования, производства, продукта, производства сырья для этого продукта руководствовались одними же и теми же стандартами. Это снижало издержки в целом по цепочке", - напомнил Гартунг. "Мы уже много лет в ВТО находимся и, собственно говоря, мы конкурентную борьбу проигрываем за мировые рынки именно из-за того, что у нас в производственной цепочке нет единых требований", - полагает он.