Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T18:00Z
https://ria.ru/20190603/1555224623.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155519/99/1555199909_0:228:3076:1958_1036x0_80_0_0_30f41bcc5e395714cb94931c1abd5cda.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали требования к новым ГОСТам

Вчера, 18:00
1148
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВ лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
В лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
В лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новые ГОСТы в России должны соответствовать современным требованиям и мировым стандартам, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.
Глава Росстандарта Алексей Абрамов перед этим заявил РИА Новости, что около 10 тысяч действующих "советских ГОСТов", то есть принятых еще до 1991 года, устарели и мешают развитию экономики. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене, отметил он. В Росстандарте считают, что использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Вчера, 14:37
Онищенко оценил идею штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке
"В договорных отношениях компании до сих пор пользуются ГОСТами, которые, действительно, уже устарели и не соответствуют современным требованиям. Чтобы выпускать продукцию мирового уровня заказчикам приходится требовать от поставщиков выпуска продукции не по ГОСТу, а по специальным техническим условиям, которые по факту подтягивают нашу продукцию к международным стандартам, системе DIN. Если мы по факту интегрированы в мировую экономику, то мы должны и стандарты в стране задавать на соответствующем уровне, потому что иначе это тормозит развитие", - прокомментировал Гартунг.
Он считает, что должны быть национальные стандарты, которых придерживались бы все отрасли, и механизм внесения изменений в них. "Например, появился какой-то новый материал или новый передел, либо новое изделие, и это автоматически должно учитываться в стандартах, в них должны вноситься изменения на регулярной основе", - пояснил депутат. Технологии идут вперед, требования потребителя очень сильно меняются, и производители вынуждены под все это подстраиваться, отсутствие же единообразной системы, которая была бы обязательна для всех, по его мнению, тормозит развитие.
Канцелярские принадлежности
Вчера, 08:45
Эксперт рассказал, зачем отменять советские ГОСТыВ России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Только таким образом и может развиваться экономика, считает эксперт Игорь Ковалев. Свое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.
"Получается, что каждый производитель выдумывает свои технические условия, кто во что горазд, что осложняет работу, в частности, машиностроительных и металлургических компаний. Ведь ГОСТы были нужны, чтобы все на стадии проектирования, производства, продукта, производства сырья для этого продукта руководствовались одними же и теми же стандартами. Это снижало издержки в целом по цепочке", - напомнил Гартунг. "Мы уже много лет в ВТО находимся и, собственно говоря, мы конкурентную борьбу проигрываем за мировые рынки именно из-за того, что у нас в производственной цепочке нет единых требований", - полагает он.
Абрамов в интервью агентству также говорил о необходимости введения административной ответственности производителей за нанесение ложного ГОСТа на упаковку и полномочиях Росстандарта налагать штрафы за такие правонарушения. "За ложную информацию штрафовать нужно, я согласен", - заявил в связи с этим Гартунг.
5110114
Обсудить 0
Госдума РФВалерий ГартунгРоссияЭкономика
Рекомендуем
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
РИА
Новости
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
"Сделал ноги": Пушков высмеял "побег" Яценюка из Украины
Ханс-Кристиан Штрахе
Штрахе подал иск против изданий, опубликовавших скандальные видео с ним
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: Украина продолжает попытки дестабилизировать обстановку в Крыму
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко оценил идею штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке
Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что ее называли "агентом Кремля"
Буксировщики багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
В Шереметьево пообещали решить проблемы с выдачей багажа к концу июня
Росгвардия опровергла сообщение об ужесточении выдачи разрешений на оружие
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Минтруд изучит вопрос об отказах активистам НКО в пособиях
Нефтеперекачивающая станция
"Транснефть" пообещала Польше возместить убытки из-за "грязной" нефти
Военнослужащие сирийской армии на танке Т-72 на юге Дамаска
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Самолеты в аэропорту Шереметьево
Сотрудника Шереметьево уволили из-за заброшенного на крыло самолета конуса
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
В Украинском институте нацпамяти объяснили снос бюста Жукова в Харькове
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Лента новостейМолния