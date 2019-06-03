Росгвардия опровергла сообщение об ужесточении выдачи разрешений на оружие

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Росгвардия не предлагает обязать владельцев оружия каждый год сдавать справки об отсутствии противопоказаний и с результатами проверки на наркотики и психотропные вещества, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что Росгвардия подготовила изменения в порядок выдачи разрешений на охотничье, спортивное и другие виды оружия и предлагает обязать владельцев оружия ежегодно сдавать справки о психическом состоянии и с результатами химико-токсикологического исследования, а не раз в пять лет.

"Данная информация не соответствует действительности. Росгвардия не разрабатывает подобных документов и не планирует обязать владельцев оружия сдавать ежегодно подобные медицинские документы", - сказали в пресс-службе.