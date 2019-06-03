Матвиенко: Украина продолжает попытки дестабилизировать обстановку в Крыму

"Украинское руководство, его зарубежные покровители продолжают попытки дестабилизировать обстановку в Крыму, разыгрывать этнорелигиозную карту... В ход идут фейковые новости, провокации. Фактически жителям Крыма можно сказать мстят за их добровольный выбор быть вместе со своей исторической родиной - Россией", - сказала Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений в Ливадийском дворце.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".