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РИА Новости

Во Львове проверяют сообщение о минировании здания суда

Вчера, 17:55
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КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют сообщение о минировании суда во Львове, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"Третьего июня около 14.20 (совпадает с мск - ред.) на оперативную линию "102" позвонил аноним, который сообщил о минировании здания суда, расположенного на улице Лычаковской во Львове", - говорится в сообщении на сайте полиции.
В полиции отметили, что на месте работают эксперты-взрывотехники, кинолог и следственно-оперативная группа.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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