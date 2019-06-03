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РИА Новости

Володин пригласил Вучича выступить перед Госдумой

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил президента Сербии Александра Вучича выступить перед российскими депутатами в ходе следующего визита в РФ, сообщила администрация сербского лидера.
Володин в понедельник находится в Белграде, где провел встречу с президентом Сербии, председателем Скупщины (парламента) Майей Гойкович, выступил перед депутатами сербского парламента и открыл четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.
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"Президент … встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который пригласил его в ходе следующего визита в Москву обратиться к депутатам Госдумы. Президент Вучич ответил, что это большая честь для него и принял приглашение рассказать об отношениях Сербии и России перед законодательным органом РФ", - сообщила администрация Вучича.
Президент Сербии отметил, что его страна "придает исключительное значение всеобъемлющему развитию отношений с РФ как со стратегическим партнером и одним из наиболее значимых экономических партнеров". Он также поблагодарил Москву за последовательную поддержку Белграда по вопросу Косово и Метохии и выразил сожаление, что в ходе силовой акции косовоалбанского спецназа 28 мая ранен гражданин России, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
26 апреля, 02:19
Межгосударственные отношения России и Сербии
1400004
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Александр ВучичГосдума РФВячеслав ВолодинСербияРоссияПолитика
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