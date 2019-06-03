Володин пригласил Вучича выступить перед Госдумой

Володин в понедельник находится в Белграде, где провел встречу с президентом Сербии, председателем Скупщины (парламента) Майей Гойкович, выступил перед депутатами сербского парламента и открыл четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

"Президент … встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который пригласил его в ходе следующего визита в Москву обратиться к депутатам Госдумы. Президент Вучич ответил, что это большая честь для него и принял приглашение рассказать об отношениях Сербии и России перед законодательным органом РФ", - сообщила администрация Вучича.

Президент Сербии отметил, что его страна "придает исключительное значение всеобъемлющему развитию отношений с РФ как со стратегическим партнером и одним из наиболее значимых экономических партнеров". Он также поблагодарил Москву за последовательную поддержку Белграда по вопросу Косово и Метохии и выразил сожаление, что в ходе силовой акции косовоалбанского спецназа 28 мая ранен гражданин России, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков.