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РИА Новости

Позиция Киева по Донбассу будет зависеть от Зеленского, считают в ЛНР

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Договороспособность представителей Киева на минских переговорах будет зависеть от позиции и политической воли президента Украины Владимира Зеленского и его администрации, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма сообщил, что намерен инициировать прекращение огня в регионе на время сбора урожая.
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"И кандидатуру Кучмы, и предложение о "хлебном перемирии" новыми назвать достаточно сложно. В любом случае, договороспособность украинских представителей будет зависеть от позиции сформулированной Зеленским и его администрацией, а также политической воли выполнить достигнутые договоренности", - считает Мирошник.
Он уточнил, что этим направлением в администрации президента будет заниматься бывший замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, по мнению представителя ЛНР "лицо совершенно не новое в переговорном процессе и прорывами не отмеченное".
"Действительный настрой, а также наличие или отсутствие реальных предложений со стороны Киева будет понятно только после заседания контактной группы 5 июня в Минске", - сказал Мирошник.
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Он завил, что за предыдущие четыре года переговоров в Минске ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений полностью выполнено не было.
"Главной причиной этого можно считать принципиальную недоговороспособность Порошенко и его представителей. Сейчас Порошенко ушёл, но отдельные представители остаются", - сказал Мирошник.
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