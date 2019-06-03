Позиция Киева по Донбассу будет зависеть от Зеленского, считают в ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Договороспособность представителей Киева на минских переговорах будет зависеть от позиции и политической воли президента Украины Владимира Зеленского и его администрации, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма сообщил, что намерен инициировать прекращение огня в регионе на время сбора урожая.

"И кандидатуру Кучмы, и предложение о "хлебном перемирии" новыми назвать достаточно сложно. В любом случае, договороспособность украинских представителей будет зависеть от позиции сформулированной Зеленским и его администрацией, а также политической воли выполнить достигнутые договоренности", - считает Мирошник.

Он уточнил, что этим направлением в администрации президента будет заниматься бывший замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, по мнению представителя ЛНР "лицо совершенно не новое в переговорном процессе и прорывами не отмеченное".

"Действительный настрой, а также наличие или отсутствие реальных предложений со стороны Киева будет понятно только после заседания контактной группы 5 июня в Минске", - сказал Мирошник.

Он завил, что за предыдущие четыре года переговоров в Минске ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений полностью выполнено не было.