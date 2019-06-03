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РИА Новости

В лондонском аэропорту задержали мужчину с ножами

Вчера, 17:45
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мужчину, вооруженного ножами, задержали в лондонском аэропорту Гатвик, сообщили правоохранители графства Сассекс.
Инцидент в Гатвике произошел в ночь на понедельник: мужчина попытался пройти через зону досмотра персонала, размахивая двумя кухонными ножами. При его задержании полиция применила электрошоковое оружие.
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Сообщается, что 30-летний нарушитель, который находился в аэропорту "не для путешествия самолетом", обвиняется в хранении оружия и угрозах. Неизвестно, являлся ли задержанный сотрудником аэропорта.
В результате инцидента, который полиция не рассматривает как имеющий отношение к терроризму, никто из пассажиров, персонала и полицейских не пострадал.
Как сообщает газета Guardian, аэропорт был частично эвакуирован.
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