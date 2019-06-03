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РИА Новости

Экс-глава Ивановской области заявил о своей невиновности

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков не признает вину в присвоении денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Я считаю себя невиновным и прошу меня освободить", - заявил Коньков в суде, где рассматривается вопрос о мере пресечения. Он попросил суд ограничиться домашним арестом - его сын готов предоставить для этого свою подмосковную квартиру.
О смягчении меры пресечения депутат просил, ссылаясь на состояние здоровья, включая сахарный диабет и гипертоническую болезнь, а также на многочисленные заслуги: орден за заслуги перед Отечеством, награды от Совета Федерации, Следственного комитета и других ведомств.
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков
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Следователь же считает, что только арест может исключить для него возможность скрыться, уничтожить улики и склонить свидетелей к даче ложных показаний. Он указал, что "причастность Конькова подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, показаниями свидетелей и изъятыми документами, свидетельствующими о внесении изменений в законодательство Ивановской области и нормативные акты областного значения".
Коньков пока находится в статусе подозреваемого, ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение).
Ранее СК сообщал, что Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей. Гришин по ходатайству следствия уже арестован судом.
Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года. С сентября 2018 года – депутат облдумы, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
Вчера, 12:34
СК попросил арестовать экс-главу Ивановской области Павла Конькова
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Павел КоньковСледственный комитет РФИвановская областьПроисшествия
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