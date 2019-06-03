Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Мендель написала в фейсбуке, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с жителями Харькова.
"Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня", — добавила пресс-секретарь.
По словам Мендель, снос памятника стал следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы.
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Она подчеркнула, что украинский закон требует переименования и сноса памятников советским деятелям, однако делает исключение для исторических персон, связанных с "изгнанием нацистов" с Украины.
"Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним — так же как с переименованием проспекта — присутствует", — пояснила пресс-секретарь.
Накануне представители националистических организаций повалили бюст Жукова, установленный в Харькове возле Дворца спорта.
Произошедшее резко осудила Москва. В частности, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал случившееся "абсолютным, пещерным варварством".
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