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РИА Новости

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Мендель написала в фейсбуке, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с жителями Харькова.
"Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня", — добавила пресс-секретарь.
По словам Мендель, снос памятника стал следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы.
Видео сноса бюста Жукову в Харькове
2 июня, 16:57
Снос бюста Жукова в Харькове сняли на видео
Она подчеркнула, что украинский закон требует переименования и сноса памятников советским деятелям, однако делает исключение для исторических персон, связанных с "изгнанием нацистов" с Украины.
"Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним — так же как с переименованием проспекта — присутствует", — пояснила пресс-секретарь.
Накануне представители националистических организаций повалили бюст Жукова, установленный в Харькове возле Дворца спорта.
Произошедшее резко осудила Москва. В частности, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал случившееся "абсолютным, пещерным варварством".
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И что, Россия опять выразит свою озабоченность? А не пора- ли отозвать своих послов, вручить протест укропослам и начать сворачивать любую экономическую деятельность, включая постановку Украины перед фактом, что газовых контрактов с ними не будет! Россия не должна поддерживать и финансировать нацистский режим, который гадит как может самой России!
3 июня, 18:02
sspindelman
466712325
Украина стала второй варварской страной после талибана которая оскверняет святыни и сносит памятники.Это позор на весь мир.Это непрекрытое ничем хамство и падение в фашистскую яму мракобесия.Похоронить столько своего народа в борьбе с фашизмом и через 80 лет начать своих убийц прославлять.Это чистое безумие.
3 июня, 18:43
aandpetrovv
31641429
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