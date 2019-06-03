Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.

Мендель написала в фейсбуке, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с жителями Харькова.

"Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня", — добавила пресс-секретарь.

По словам Мендель, снос памятника стал следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы.

Она подчеркнула, что украинский закон требует переименования и сноса памятников советским деятелям, однако делает исключение для исторических персон, связанных с "изгнанием нацистов" с Украины.

"Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним — так же как с переименованием проспекта — присутствует", — пояснила пресс-секретарь.

Накануне представители националистических организаций повалили бюст Жукова, установленный в Харькове возле Дворца спорта.