Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово

"С российской стороны обозначена принципиальная позиция по косовскому урегулированию, с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 и международное право. Наблюдающееся в крае в последние дни обострение межэтнических отношений связано с многолетним потаканием Запада авантюристическим и провокационным шагам Приштины", - сообщили в МИД России по итогам встречи.

Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово 28 мая предприняли операцию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.