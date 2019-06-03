Прокурор заявила о намерении продолжить расследование дела Ассанжа

"Я уважаю решение суда, теперь мне необходимо оценить его. Расследование будет продолжаться, решение суда на него не повлияет. Решение суда позволит мне сфокусироваться на других аспектах расследования", - заявила Перссон журналистам по итогам судебного заседания по вопросу заочного ареста Джулиана Ассанжа.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.