Прокурор заявила о намерении продолжить расследование дела Ассанжа

УППСАЛА (Швеция), 3 июн — РИА Новости. Расследование в отношении Джулиана Ассанжа будет продолжаться несмотря на решение суда шведского города Уппсалы не арестовывать его заочно, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.
"Я уважаю решение суда, теперь мне необходимо оценить его. Расследование будет продолжаться, решение суда на него не повлияет. Решение суда позволит мне сфокусироваться на других аспектах расследования", - заявила Перссон журналистам по итогам судебного заседания по вопросу заочного ареста Джулиана Ассанжа.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.