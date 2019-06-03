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РИА Новости
Теплоснабжение

"Уральский турбинный завод" планирует сборку паровых турбин в Монголии

Вчера, 17:34
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Уральский турбинный завод" (УТЗ) группы "Ротек" планирует открыть в Монголии сервисный центр по обслуживанию паровых турбин для электростанций и создать завод по их крупноузловой сборке, сообщили РИА Новости в группе.
В конце мая в Улан-Баторе состоялась встреча президента Монголии Халтмаагийна Баттулгы с председателем советов директоров "Ротека" и "Уральского турбинного завода" Михаилом Лифшицем.
"Михаил Лифшиц рассказал ... о планах компании по локализации деятельности на территории страны. В стране работает дочернее предприятие "Уральского турбинного завода" "Уралын Эрчим", что в переводе значит "Уральская энергия". Уже сегодня наша монгольская компания осуществляет работы по управлению проектами и инжинирингу, на очереди – создание сервисного центра по паровым турбинам, также в планах организация крупноузловой сборки машин. Кроме этого в Монголии планируется создание Ситуационного центра системы прогностики и удаленного мониторинга промышленного оборудования ПРАНА", - сообщили в группе.
"Ротек" оценивает объем монгольского рынка для энергомашиностроителей в 6 миллиардов долларов на горизонте 10-15 лет. По его оценкам, установленная мощность энергосистемы Монголии в этот период увеличится в четыре раза (сейчас составляет около 1 ГВт) - это необходимо для обеспечения быстроразвивающейся экономики страны.
29 мая, 19:52
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ТеплоснабжениеУральский турбинный заводРоссияМонголия
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