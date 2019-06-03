"Уральский турбинный завод" планирует сборку паровых турбин в Монголии

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Уральский турбинный завод" (УТЗ) группы "Ротек" планирует открыть в Монголии сервисный центр по обслуживанию паровых турбин для электростанций и создать завод по их крупноузловой сборке, сообщили РИА Новости в группе.

В конце мая в Улан-Баторе состоялась встреча президента Монголии Халтмаагийна Баттулгы с председателем советов директоров "Ротека" и "Уральского турбинного завода" Михаилом Лифшицем.

"Михаил Лифшиц рассказал ... о планах компании по локализации деятельности на территории страны. В стране работает дочернее предприятие "Уральского турбинного завода" "Уралын Эрчим", что в переводе значит "Уральская энергия". Уже сегодня наша монгольская компания осуществляет работы по управлению проектами и инжинирингу, на очереди – создание сервисного центра по паровым турбинам, также в планах организация крупноузловой сборки машин. Кроме этого в Монголии планируется создание Ситуационного центра системы прогностики и удаленного мониторинга промышленного оборудования ПРАНА", - сообщили в группе.