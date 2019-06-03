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РИА Новости

В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой

Вчера, 17:31
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САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Свыше 500 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 333 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"Как сообщила министр здравоохранения (области - ред.) Наталья Мазина, в настоящее время в больницах остается 333 заразившихся. В течение недели наблюдается спад массовости. За последнее время на лечение поступило пять человек. Выписано 234 (из 567) пациента. В целом диагноз подтвердился у 348 жителей области, у 54 - снят", - говорится в сообщении.
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По словам министра, ведомство предприняло все меры для оказания помощи пациентам с лихорадкой, с населением продолжают разъяснительную работу по заболеванию, людям не рекомендуют посещать территорию природного парка "Кумысная поляна", где выявлен природный очаг лихорадки.
Губернатор области Валерий Радаев поставил задачу подчиненным держать на особом контроле ситуацию с заболеваемостью геморрагической лихорадкой в регионе.
"Под особым контролем районы с большей очаговостью - Саратов, Татищевский район. Поручаю предпринять все необходимые меры для того, чтобы исключить риски дальнейшего распространения заболевания", - цитирует Радаева пресс-служба.
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Ранее сообщалось, что власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в природном парке "Кумысная поляна". Аналогичное решение принято по детским лагерям Татищевского района области.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, поражением сосудов, геморрагическим синдромом и тяжелым поражением почек с возможным появлением острой почечной недостаточности. Источник инфекции – лесные мышевидные грызуны (рыжая и красная полевка). Вирус выделяется во внешнюю среду преимущественно с мочой грызунов, реже с их фекалиями или слюной. От грызунов к человеку вирус передается воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путями.
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