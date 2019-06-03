ФСБ нашла склад с оружием в частном доме в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Склад с оружием обнаружен и изъят в частном домовладении Севастополя, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в ходе проверки оперативной информации в частном домовладении в городе Севастополе обнаружен арсенал оружия… Изъятые предметы направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении.