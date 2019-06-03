ЕР приостановила членство ивановского экс-губернатора Конькова

БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Президиум регионального политсовета ивановского отделения "Единой России" приостановил членство бывшего главы региона Павла Конькова из-за дела о коррупции, подозреваемым по которому он проходит, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы отделения партии.

В субботу СК РФ сообщил о задержании бывшего губернатора по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей.

"В соответствии с уставом партии, президиум ивановского регионального политического совета в понедельник, 3 июня, решил приостановить членство в партии "Единая Россия" Павла Алексеевича Конькова до результатов рассмотрения уголовного дела", - сказала собеседница агентства.