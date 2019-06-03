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РИА Новости

ЕР приостановила членство ивановского экс-губернатора Конькова

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Президиум регионального политсовета ивановского отделения "Единой России" приостановил членство бывшего главы региона Павла Конькова из-за дела о коррупции, подозреваемым по которому он проходит, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы отделения партии.
В субботу СК РФ сообщил о задержании бывшего губернатора по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей.
Задержание экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова
1 июня, 16:16
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
"В соответствии с уставом партии, президиум ивановского регионального политического совета в понедельник, 3 июня, решил приостановить членство в партии "Единая Россия" Павла Алексеевича Конькова до результатов рассмотрения уголовного дела", - сказала собеседница агентства.
Вместе с Коньковым, ныне депутатом областной думы от ЕР, по подозрению в присвоении 700 миллионов рублей был задержан и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.
Зал судебных заседаний
1 июня, 15:01
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
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Павел КоньковЕдиная РоссияИвановская областьПолитика
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