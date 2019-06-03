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РИА Новости

Анти-ВИЧ мутация укоротит жизнь первым "ГМО-детям", заявляют ученые

Вчера, 18:09
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© AFP 2019 / Anthony WallesКитайский ученый Хэ Цзянькуй выступает на втором Международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге. 28 ноября 2018
Китайский ученый Хэ Цзянькуй выступает на втором Международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге. 28 ноября 2018
© AFP 2019 / Anthony Walles
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Мутация в гене CCR5, делающая человека почти неуязвимым для действия ВИЧ, оказалась опасной для ее носителей – в преклонные годы жизни она повышает вероятность преждевременной смерти человека на 21%. Об этом пишут генетики в журнале Nature Medicine.

"Помимо этики, мы сталкиваемся с научной проблемой – крайне опасно вносить изменения в ДНК, не зная всех последствий, которые они за собой несут. В данном случае, эту мутацию, скорее всего, мало кто захотел бы иметь. Более того, в среднем, она скорее вредна, чем полезна", — рассказывает Расмус Нильсен (Rasmus Nielsen) из университета Калифорнии в Беркли (США).

За последние несколько лет медики и вирусологи столкнулись с несколькими случаями того, что организм некоторых пациентов подавлял ВИЧ необычно долго, или же избавлялся от вируса навсегда или неопределенно долгий срок. Примерами этого служат так называемые "берлинский" и "лондонский" пациенты.
Их неуязвимость к действию ВИЧ связана с тем, что в геноме человека присутствует небольшой набор генов, работа которых является критически важной для ВИЧ, но не слишком существенной для выживания иммунных клеток.
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Мутации в этих генах, к примеру, в участках CXCR4 и CCR5, встречаются в ДНК крайне небольшого числа людей. Это делает их фактически неуязвимыми к действию многих разновидностей ВИЧ или необычайно стойкими к вирусу, что было характерно, к примеру, для так называемого "ребенка из Миссисипи".
Год назад подобные опыты провели ученые из МГУ, используя дефектные зародыши, а китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй (He Jiankui) прошлой осенью заявил о том, что ему удалось провести такую "операцию" на полноценном зародыше и получить первых "трансгенных" детей, неуязвимых для действия вируса иммунодефицита.
Эти опыты с геномным редактором CRISPR/Cas9, как отметил Нильсен, всколыхнули научную общественность и заставили многих ученых, в том числе самого калифорнийского генетика, изучить все возможные плюсы и минусы от появления мутантной версии гена CCR5 в ДНК человека.
Для этого американские исследователи проанализировали данные, собранные британскими медицинскими службами в рамках проекта Biobank. Его создатели собрали и расшифровали свыше полумиллиона геномов жителей и выходцев из Великобритании, а также всю медицинскую и социальную информацию об их жизни.
"Мы имеем дело с вполне полноценным белком, который играет какую-то важную роль в работе организма и имеет схожую структуру у многих разных видов животных. Поэтому резонно предположить, что его уничтожение вряд ли будет полезным для вас. В противном случае, эволюция давно бы избавилась от его в далеком прошлом", — продолжает генетик.
Анализируя эти данные, Нильсен и его коллега Синьчжу Вэй (Xinzhu Wei) опирались на очень простую идею. Если повреждение CCR5 как-то влияло на жизнь человека, то это должно было отразиться в статистике смертности, частоте заболеваемости другими болезнями и в прочих данных.
Ученые сразу же натолкнулись на несколько интересных вещей, указавших на потенциальные негативные стороны "неуязвимости к ВИЧ". Во-первых, число людей с двумя копиями мутантной версии CCR5 оказалось необычно низким по сравнению с носителями одной подобной мутации или обычными людьми.
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Как объясняют генетики, это само по себе указывает на опасность этой мутации, так как число ее носителей было бы заметно выше при безвредном характере данной генетической "опечатки".
Во-вторых, аналогичная картина наблюдалась среди пожилых британцев, неуязвимых для ВИЧ. Они умирали на 21% чаще, чем остальные участники проекта Biobank, причем этот разрыв увеличивался вместе с возрастом.
Что именно заставляет носителей этой мутации умирать чаще и раньше других людей, пока не ясно. Тем не менее, ученые предполагают, что повреждение и той, и другой копии CCR5 делает человека неуязвимым для ВИЧ, но более подверженным другим болезням, к примеру, гриппу или обычной простуде.
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