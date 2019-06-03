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РИА Новости

Более 50 заключенных перевели из колонии в Одессе, где произошел бунт

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019
Сотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Более 50 осужденных переведены из Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе в аналогичные исправительные учреждения, сообщается в понедельник на странице Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции в Facebook.
Ранее в сюжете украинской Телевизионной службе новостей (ТСН) сообщили, что колонию планируют расформировать и законсервировать.
"Пятьдесят восемь осужденных из Южной исправительной колонии №51 этапированы в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, перевод осужденных прошел с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии. При переводе жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.
В Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе ранее вспыхнули беспорядки - заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены. Произошел пожар в хозяйственных помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии. Пятерых нарушителей режима вывезли из исправительного учреждения. По данным полиции, заключенные пытались захватить административное здание колонии, информация СМИ о побеге заключенных и погибших в ходе бунта не подтвердилась.
Сотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019
28 мая, 14:44
В одесской колонии, где вспыхнул бунт, ввели режим с усиленной охраной
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