Более 50 заключенных перевели из колонии в Одессе, где произошел бунт

"Пятьдесят восемь осужденных из Южной исправительной колонии №51 этапированы в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, перевод осужденных прошел с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии. При переводе жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.

В Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе ранее вспыхнули беспорядки - заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены. Произошел пожар в хозяйственных помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии. Пятерых нарушителей режима вывезли из исправительного учреждения. По данным полиции, заключенные пытались захватить административное здание колонии, информация СМИ о побеге заключенных и погибших в ходе бунта не подтвердилась.