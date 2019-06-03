Володин навестил в больнице пострадавшего сотрудника миссии ООН в Косово

БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово, россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от косовоалбанской полиции.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Сербии с рабочим визитом. Ранее спикер Госдумы провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, а также открыл четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной.

Володин пожелал раненому россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки.

"Необходимо, чтобы Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косово. И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу. Вы, как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал Володин.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.