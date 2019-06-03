Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T17:21Z
https://ria.ru/20190603/1555223059.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155522/34/1555223493_0:148:1174:808_1036x0_80_0_0_58ed6351d12c788d427212301eeb7402.jpg
РИА Новости

Володин навестил в больнице пострадавшего сотрудника миссии ООН в Косово

Вчера, 17:21
270
© Анастасия КашевароваВолодин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
Володин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
© Анастасия Кашеварова
Володин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово, россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от косовоалбанской полиции.
Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Сербии с рабочим визитом. Ранее спикер Госдумы провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, а также открыл четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 15:10
Володин назвал поведение ЕС и США на Балканах недопустимым
Володин пожелал раненому россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки.
"Необходимо, чтобы Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косово. И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу. Вы, как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал Володин.
Виды города Белград
Вчера, 15:23
В Сербии исключили введение санкций против России
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
510100
Обсудить 0
Задержание россиянина в КосовоВячеслав ВолодинСербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москва надеется, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского
Александр Грушко
Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский продолжит курс Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
Лента
новостей
Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Сотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019
Более 50 заключенных перевели из колонии в Одессе, где произошел бунт
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
ЕР приостановила членство ивановского экс-губернатора Конькова
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич поприветствовал возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
Навигация на ПМЭФ будет дублироваться на китайском языке
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева
Лукашевич отметил важность вопроса о скорейшем освобождении Вышинского
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
В ЛНР не ожидают положительных сдвигов на переговорах в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Лукашевич прокомментировал позицию Зеленского по Донбассу
Число пострадавших при столкновении трамваев в Самаре увеличилось до трех
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Прокурор заявила о намерении продолжить расследование дела Ассанжа
Граффити с Чипом и Дейлом в образах из "Жмурок" украсило Нижний Новгород
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55МИД Украины пожаловалось на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
Лента новостейМолния