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РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не намерен избегать общения с нелояльными к властям СМИ, заявила в понедельник его пресс-секретарь Юлия Мендель на брифинге.
Зеленский в понедельник назначил Мендель своим пресс-секретарем. Ранее она работала журналистом на украинских телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Вчера, 16:13
"Много рассуждать и ничего не делать". У Киева – новые решения по ДонбассуУкраинский лидер Владимир Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, эти решения вряд ли можно назвать новыми.
"Президент не прячется от медиа. Мы видим, что каждую неделю он появляется перед камерами, каждую неделю он что-то комментирует… Он не прячется. У нас есть большая коммуникационная команда. Есть я как дополнительный источник, есть президент, который появляется на мероприятиях, он никогда не отказывает в комментариях", - заявила Мендель.
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