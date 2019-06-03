Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не намерен избегать общения с нелояльными к властям СМИ, заявила в понедельник его пресс-секретарь Юлия Мендель на брифинге.
Зеленский в понедельник назначил Мендель своим пресс-секретарем. Ранее она работала журналистом на украинских телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер".
"Президент не прячется от медиа. Мы видим, что каждую неделю он появляется перед камерами, каждую неделю он что-то комментирует… Он не прячется. У нас есть большая коммуникационная команда. Есть я как дополнительный источник, есть президент, который появляется на мероприятиях, он никогда не отказывает в комментариях", - заявила Мендель.