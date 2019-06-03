Волонтеры помогли почти восьми тысячам свердловских семей настроить "цифру"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Волонтеры в Свердловской области помогли настроить цифровое телевидение почти 8 тысячам семей, сообщает в понедельник департамент информполитики региона.

В Свердловской области в понедельник отключили аналоговый телесигнал. Уральцы перешли на просмотр 20 бесплатных телеканалов в цифровом качестве. По словам директора департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущина, регион готов к переходу на новый формат телевидения.

"Губернатор и правительство Свердловской области уделяют большое внимание этому вопросу. Муниципалитетами совместно с волонтерами проведена большая работа по информированию уральцев. Обучено более 1200 добровольцев, которые помогли настроить оборудование почти 8 тысячам семей", - приводятся в сообщении слова Гущина.

По его словам, жителям региона, которые до сих пор не настроили телевизоры на прием "цифры", переживать не стоит: им по-прежнему будет оказываться всесторонняя помощь по переходу на новый формат вещания.

"Продолжат работы региональная и федеральная "горячие линии". По-прежнему можно будет позвать на помощь волонтеров. Также до конца года продолжат действовать меры социальной поддержки малообеспеченным жителям области. Они предполагают получение денежной компенсации за приобретение пользовательского оборудования, приставки, антенны или комплекта спутникового оборудования, для населенных пунктов вне охвата наземного цифрового вещания", - пояснил Гущин.

По данным министерства социальной защиты населения Свердловской области, на сегодняшний день принято более 800 заявлений. Выплаты получили 586 семей.

"Всего Российская телерадиовещательная сеть отключает 217 аналоговых передатчиков в Свердловской области. Львиная доля из них - 185 - отключены в понедельник. Остальные постепенно отключим до 6 июня. Сейчас происходит смена эпох. "Цифра" вступает в свои права", - цитирует департамент директора Свердловского филиала РТРС Сергея Павлова.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.