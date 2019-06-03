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РИА Новости

Источник сообщил о намерении Евросоюза продлить санкции против России

Вчера, 17:11
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась, заявил РИА Новости источник в евроинститутах.
"Срок этой части санкций, действительно, скоро истекает, 23 июня. Но позиция остается неизменной, ЕС не признает незаконную аннексию Крыма, поэтому меры должны быть продлены дальше", - сказал источник.
В июне прошлого года ЕС продлил на год - до 23 июня 2019 года - ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя.
Санкции включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции, что означает, что ни европейцы, ни компании из ЕС не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять сопутствующие услуги.
Запрет также касается сферы туристических услуг в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные корабли не могут заходить в порты Крымского полуострова.
Санкции распространяются также "на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов".
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