Россия ждет от Словакии активного подключения к проблеме Вышинского

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Россия ожидает от действующего председательства Словакии в ОБСЕ активного подключения к проблеме арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Ожидаем, что и словацкое председательство подключится к решению этой проблемы и найдёт возможность донести до Киева сигналы в пользу скорейшего освобождениях нашего журналиста", - заявил Лукашевич.

Он добавил, что постпредство "не прячет сигналы" и публично говорит о проблеме на всех этажах в ОБСЕ.

"К сожалению, пока со стороны украинских представителей никакой внятной реакции, полное игнорирование этой ситуации. По-прежнему русофобские размышления о вещах, которые совершенно не связаны с конфликтом. К сожалению, пока нет активности и со стороны других институтов ОБСЕ и действующего председательства", - отметил постпред.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас в Подольском суде Киева начался суд над Вышинским, прокурор зачитывает обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 15.10 (совпадает с мск) 10 июня.