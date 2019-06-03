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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Россия ждет от Словакии активного подключения к проблеме Вышинского

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Россия ожидает от действующего председательства Словакии в ОБСЕ активного подключения к проблеме арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Ожидаем, что и словацкое председательство подключится к решению этой проблемы и найдёт возможность донести до Киева сигналы в пользу скорейшего освобождениях нашего журналиста", - заявил Лукашевич.
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Он добавил, что постпредство "не прячет сигналы" и публично говорит о проблеме на всех этажах в ОБСЕ.
"К сожалению, пока со стороны украинских представителей никакой внятной реакции, полное игнорирование этой ситуации. По-прежнему русофобские размышления о вещах, которые совершенно не связаны с конфликтом. К сожалению, пока нет активности и со стороны других институтов ОБСЕ и действующего председательства", - отметил постпред.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас в Подольском суде Киева начался суд над Вышинским, прокурор зачитывает обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 15.10 (совпадает с мск) 10 июня.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОБСЕВ мире
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