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РИА Новости

В Марокко задержали боевиков ИГ*, готовивших теракты

Вчера, 17:06
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Силы безопасности Марокко задержали боевиков террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), готовившихся совершить теракты в королевстве, сообщает генеральное управление национальной безопасности Марокко.

"На основании точной информации разведки центральному бюро судебных расследований при генеральном управлении по контролю за национальными территориями удалось задержать 3 июня 2019 года в Эр-Рашидии и Тингире членов террористической ячейки, аффилированной организации ИГ*, которые собирались совершить теракты в королевстве", - говорится в заявлении управления нацбезопасности в Twitter.

Согласно заявлению, ячейка состояла из трех боевиков возрастом 26-28 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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