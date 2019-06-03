В Марокко задержали боевиков ИГ*, готовивших теракты

КАИР, 3 июн - РИА Новости. Силы безопасности Марокко задержали боевиков террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), готовившихся совершить теракты в королевстве, сообщает генеральное управление национальной безопасности Марокко.
"На основании точной информации разведки центральному бюро судебных расследований при генеральном управлении по контролю за национальными территориями удалось задержать 3 июня 2019 года в Эр-Рашидии и Тингире членов террористической ячейки, аффилированной организации ИГ*, которые собирались совершить теракты в королевстве", - говорится в заявлении управления нацбезопасности в Twitter.
Согласно заявлению, ячейка состояла из трех боевиков возрастом 26-28 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России