В Марокко задержали боевиков ИГ*, готовивших теракты

"На основании точной информации разведки центральному бюро судебных расследований при генеральном управлении по контролю за национальными территориями удалось задержать 3 июня 2019 года в Эр-Рашидии и Тингире членов террористической ячейки, аффилированной организации ИГ*, которые собирались совершить теракты в королевстве", - говорится в заявлении управления нацбезопасности в Twitter.