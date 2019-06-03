Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T16:51Z
https://ria.ru/20190603/1555221816.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155517/71/1555177113_0:0:3301:1857_1036x0_80_0_0_988dc0e7370b2a23723029e8b60f914b.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

В Дзержинске около 90 объектов торговли пострадали при взрыве на заводе

Вчера, 16:51
184
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в магазине "Пятерочка" в Дзержинске
Разбитые стекла в магазине Пятерочка в Дзержинске
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Разбитые стекла в магазине "Пятерочка" в Дзержинске. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Около 90 объектов торговли оказались в зоне ударной волны при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске, сообщает пресс-служба городской администрации.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Автомобили скорой помощи неподалеку от завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 14:09
Ростехнадзор рассказал о пострадавших при взрыве в Дзержинске сотрудниках
"Администрация Дзержинска продолжает работу по ликвидации в городе последствий ЧП на ГосНИИ "Кристалл", а также ведет разъяснительную работу среди предприятий и организаций, чьи объекты пострадали в результате инцидента. На сайте администрации Дзержинска размещена памятка о порядке действий организаций и индивидуальных предпринимателей для оценки и возмещения ущерба, нанесенного вследствие ЧС. Эту же памятку мы передадим на предприятия и предпринимателям, чьи объекты оказались в пределах распространения ударной волны, а это порядка 90 торговых объектов. По 34 из них уже понятны масштабы бедствия", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы администрации Дзержинска Юлии Ашурковой.
Она сообщила, что работа с предприятиями и предпринимателями ведется в течение двух дней с момента ЧП на заводе.
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
2 июня, 12:12
В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
"Вчера сотрудники администрации объезжали предприятия промпарка "Заря", где зафиксированы значительные разрушения, давали разъяснения механизма действий по проведению экспертизы и по поводу дальнейших шагов", - отметила Ашуркова.
Она также рассказала о том, что данные о масштабах бедствия уточняются, поскольку многие горожане только вечером в воскресенье вернулись в свои квартиры с дачных участков.
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
2 июня, 01:46
Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей
Замглавы Дзержинска выразила "глубокую благодарность предприятиям и предпринимателям, которые в сложный для города момент откликнулись и оказали помощь, предоставив свои товары и услуги" - промышленные мешки для сбора битого стекла и мусора и перчатки, питьевую воду и питание для тех, кто участвует в восстановительных работах.
001012
Обсудить 0
Взрыв на заводе в ДзержинскеМЧСДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
В США три человека погибли при крушении вертолета
РИА
Новости
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук
В Раде попросили созвать СНБО из-за видео о "захвате" части страны Румынией
Госпитализированные после взрывов в Дзержинске получили по 50 тысяч рублей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москва надеется, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского
Лента
новостей
Автомобили скорой помощи неподалеку от завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Ростехнадзор рассказал о пострадавших при взрыве в Дзержинске сотрудниках
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ
Володин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
Володин навестил в больнице пострадавшего сотрудника миссии ООН в Косово
Пострадавшие в Дзержинске, находящиеся в стационарах, получат матпомощь
Александр Грушко
Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово
Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский продолжит курс Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
Число пострадавших при столкновении трамваев в Самаре увеличилось до трех
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте пригрозил сложить мандат из-за разногласий в правительстве
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
Навигация на ПМЭФ будет дублироваться на китайском языке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
Лента новостейМолния