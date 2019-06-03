В Дзержинске около 90 объектов торговли пострадали при взрыве на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Около 90 объектов торговли оказались в зоне ударной волны при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске, сообщает пресс-служба городской администрации.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Администрация Дзержинска продолжает работу по ликвидации в городе последствий ЧП на ГосНИИ "Кристалл", а также ведет разъяснительную работу среди предприятий и организаций, чьи объекты пострадали в результате инцидента. На сайте администрации Дзержинска размещена памятка о порядке действий организаций и индивидуальных предпринимателей для оценки и возмещения ущерба, нанесенного вследствие ЧС. Эту же памятку мы передадим на предприятия и предпринимателям, чьи объекты оказались в пределах распространения ударной волны, а это порядка 90 торговых объектов. По 34 из них уже понятны масштабы бедствия", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы администрации Дзержинска Юлии Ашурковой.

Она сообщила, что работа с предприятиями и предпринимателями ведется в течение двух дней с момента ЧП на заводе.

"Вчера сотрудники администрации объезжали предприятия промпарка "Заря", где зафиксированы значительные разрушения, давали разъяснения механизма действий по проведению экспертизы и по поводу дальнейших шагов", - отметила Ашуркова.

Она также рассказала о том, что данные о масштабах бедствия уточняются, поскольку многие горожане только вечером в воскресенье вернулись в свои квартиры с дачных участков.