СК выяснит, почему медики привязывали к кровати пожилого пациента в Ижевске

УФА, 3 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о жестоком обращении с пожилым пациентом в ижевской больнице, которого, предположительно, медики на ночь привязывали к кровати, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.

"В одной из социальных сетей размещена информация о том, что медицинский персонал Ижевской городской больницы №2 допускает жестокое обращение в отношении пожилого пациента, который госпитализирован для проведения операции. В частности, сообщается, что санитары на ночь привязали мужчину к кровати, в результате чего на его руках образовались телесные повреждения", - говорится в сообщении.