Граффити с Чипом и Дейлом в образах из "Жмурок" украсило Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Граффити, изображающее мультяшных бурундуков Чипа и Дейла с телами персонажей фильма "Жмурки", появилось в Нижнем Новгороде без согласования с администрацией города, но претензий не вызывает, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Граффити, сделанное художником Станиславом Комиссаровым, более известным как Слава ПТРК, украсило здание на нижегородской улице, где режиссер Алексей Балабанов в 2004 году снимал свою черную комедию о "лихих 90-х".

"Слава ПТРК – художник, работы которого хорошо известны в Нижнем Новгороде. Как удалось выяснить на данный момент, размещение своей работы в районе улицы Большой Печерской, 21, художник ни с кем не согласовывал. Хотя если бы он пошел официальным путем, ему бы тоже не отказали", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Собеседник агентства рассказал, что в Нижнем Новгороде уже третий год подряд при поддержке мэрии проводится фестиваль уличных художников-граффитистов "Место". За два года существования проекта в городе появилось более 50 новых стрит-арт работ от знаковых художников со всей России. В этом году фестиваль уличного искусства пройдет с 6 по 9 июня.