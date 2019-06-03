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РИА Новости

Граффити с Чипом и Дейлом в образах из "Жмурок" украсило Нижний Новгород

Вчера, 16:34
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Граффити, изображающее мультяшных бурундуков Чипа и Дейла с телами персонажей фильма "Жмурки", появилось в Нижнем Новгороде без согласования с администрацией города, но претензий не вызывает, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Граффити, сделанное художником Станиславом Комиссаровым, более известным как Слава ПТРК, украсило здание на нижегородской улице, где режиссер Алексей Балабанов в 2004 году снимал свою черную комедию о "лихих 90-х".
"Слава ПТРК – художник, работы которого хорошо известны в Нижнем Новгороде. Как удалось выяснить на данный момент, размещение своей работы в районе улицы Большой Печерской, 21, художник ни с кем не согласовывал. Хотя если бы он пошел официальным путем, ему бы тоже не отказали", - сообщили в пресс-службе администрации города.
Собеседник агентства рассказал, что в Нижнем Новгороде уже третий год подряд при поддержке мэрии проводится фестиваль уличных художников-граффитистов "Место". За два года существования проекта в городе появилось более 50 новых стрит-арт работ от знаковых художников со всей России. В этом году фестиваль уличного искусства пройдет с 6 по 9 июня.
"Один из основных объектов будет в размещен в Сормове, где на стене завода "Красное Сормово" появится галерея из 12 работ в разных стилях. Художники приглашены со всех концов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Рязани, Красноярска, Перми", - рассказали в пресс-службе мэрии.
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