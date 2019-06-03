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РИА Новости
Культура

В Лондоне картину Петрова-Водкина продали за 9,3 миллиона фунтов

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКартина Кузьмы Петрова-Водкина на аукционе русского искусства Christie's
Картина Кузьмы Петрова-Водкина на аукционе русского искусства Christie's
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Картина Кузьмы Петрова-Водкина на аукционе русского искусства Christie's. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июн – РИА Новости, Мария Табак. Топ-лотом "русских торгов" аукционного дома Christie's в Лондоне стал, как и ожидалось, "Натюрморт с сиренью" Кузьмы Петрова-Водкина, однако по выручке работа существенно превысила ожидания: картина продана за 9,3 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 1-1,5 миллиона, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.
Картина написана на пике карьеры Петрова-Водкина, в 1928 году, она участвовала в экспозиции советского павильона на знаменитой Венецианской биеннале 1932 года. Работа выставляется на продажу из коллекции итальянского искусствоведа и издателя Джованни Шейвиллера. В середине мая картина была представлена на предаукционной выставке Christie's в Москве.
Торги на аукционе Sotheby's. Архивное фото
28 ноября 2017, 14:54Культура
На русских торгах Sotheby's продали картину кисти Фешина за 3,6 млн фунтов
Изучение картины под инфракрасным светом выявило, что под натюрмортом скрываются Мадонна с младенцем.
Как ранее сообщила РИА Новости соруководитель "русских торгов" Александра Бабенко, этот сюжет интересовал Петрова-Водкина и "тут, по сути, две картины".
"Натюрморт с флоксами" Александра Дейнеки продан за 419,2 тысячи фунтов стерлингов, "Сиверская" Ивана Шишкина ушла с молотка за 323 тысячи фунтов стерлингов, "Портрет Авы Астор" Павла Челищева – за 335,2 тысячи фунтов стерлингов.
Всего "русские торги" Christie"s принесли 12,4 миллиона фунтов стерлингов.
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КультураКузьма Петров-ВодкинЛондон
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