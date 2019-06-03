В Лондоне картину Петрова-Водкина продали за 9,3 миллиона фунтов

ЛОНДОН, 3 июн – РИА Новости, Мария Табак. Топ-лотом "русских торгов" аукционного дома Christie's в Лондоне стал, как и ожидалось, "Натюрморт с сиренью" Кузьмы Петрова-Водкина, однако по выручке работа существенно превысила ожидания: картина продана за 9,3 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 1-1,5 миллиона, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Картина написана на пике карьеры Петрова-Водкина, в 1928 году, она участвовала в экспозиции советского павильона на знаменитой Венецианской биеннале 1932 года. Работа выставляется на продажу из коллекции итальянского искусствоведа и издателя Джованни Шейвиллера. В середине мая картина была представлена на предаукционной выставке Christie's в Москве.

Изучение картины под инфракрасным светом выявило, что под натюрмортом скрываются Мадонна с младенцем.

Как ранее сообщила РИА Новости соруководитель "русских торгов" Александра Бабенко, этот сюжет интересовал Петрова-Водкина и "тут, по сути, две картины".

"Натюрморт с флоксами" Александра Дейнеки продан за 419,2 тысячи фунтов стерлингов, "Сиверская" Ивана Шишкина ушла с молотка за 323 тысячи фунтов стерлингов, "Портрет Авы Астор" Павла Челищева – за 335,2 тысячи фунтов стерлингов.