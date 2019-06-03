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РИА Новости

Украинский депутат оценил назначение Кучмы представителем по Донбассу

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Назначение Леонида Кучмы представителем Киева на переговорах контактной группы по Донбассу является правильным шагом, экс-президент в курсе минского процесса и сможет реализовывать политику президента Украины Владимира Зеленского, считает замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.
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"Я считаю, что старый президент Кучма намного лучше, чем кто-то молодой из "95 квартала". Здесь мы можем приветствовать это назначение. Кучма - старый функционер, у него есть опыт переговоров, он осведомлён о минском переговорном процессе, так что ему будет не сложно реализовывать политику президента Зеленского и те задачи, который он ему поставит. Это назначение вполне корректно ", - сказал Тетерук в эфире телеканала "Прямой" в понедельник.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2018 года назначил бывшего министра обороны Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее он представлял интересы Киева в подгруппе по безопасности. В мае Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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