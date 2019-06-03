Украинский депутат оценил назначение Кучмы представителем по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Назначение Леонида Кучмы представителем Киева на переговорах контактной группы по Донбассу является правильным шагом, экс-президент в курсе минского процесса и сможет реализовывать политику президента Украины Владимира Зеленского, считает замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.

"Я считаю, что старый президент Кучма намного лучше, чем кто-то молодой из "95 квартала". Здесь мы можем приветствовать это назначение. Кучма - старый функционер, у него есть опыт переговоров, он осведомлён о минском переговорном процессе, так что ему будет не сложно реализовывать политику президента Зеленского и те задачи, который он ему поставит. Это назначение вполне корректно ", - сказал Тетерук в эфире телеканала "Прямой" в понедельник.