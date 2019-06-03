В МВД назвали предполагаемую версию гибели полицейских на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Гибель двух сотрудников полиции в Ноябрьске (ЯНАО) могла стать результатом их конфликта, который не связан со службой, заявили в понедельник в региональном управлении МВД.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ноябрьск направлены сотрудники центрального аппарата ведомства для расследования гибели двух участковых.

Позже в окружном следственном управлении уточнили, что помимо тел полицейских с огнестрельными ранениями, обнаруженных в разных районах города, в квартире была найдена мертвой супруга одного из них. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по данным фактам назначена служебная проверка, в Ноябрьск "в связи с большим резонансом" прибыл руководитель ведомства Александр Удовенко.

"По предварительным данным, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью. По итогам служебной проверки будут привлечены к ответственности должностные лица, ответственные за морально-психологическую подготовку в подразделении", - рассказали в пресс-службе.