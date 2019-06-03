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РИА Новости

ВЦИОМ узнал, сколько россиян хотели бы поучаствовать в отборе в космонавты

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПамятник Юрию Гагарину на Байконуре
Памятник Юрию Гагарину на Байконуре
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Памятник Юрию Гагарину на Байконуре. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более трети - 38% - россиян хотели бы принять участие в конкурсе по отбору в кандидаты в космонавты при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Ранее замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов сообщил, что новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" начинается в понедельник и закончится 1 июня 2020 года.
Добавляется, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что быть космонавтами мечтали их друзья и знакомые. Больше всего думали о космосе поколение 40-летних - 22% опрошенных в возрасте 40-49 лет. При этом современная молодежь в возрасте 18-29 лет больше мечтала о космосе, чем "поколение Юрия Гагарина" (старше 60 лет): 16% и 7% соответственно. Отмечается, что среди родителей о желании своего ребенка стать космонавтом сказали 8%.
"Свыше трети (38%) хотели бы поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям, а среди молодых мужчин до 30 лет – 58%, в том числе 26% выразили твердое намерение участвовать", - говорится в сообщении.
Исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время пресс-конференции, посвященной началу отбора кандидатов в космонавты, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июня 2019
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Как показал опрос, среди опрошенных родителей 56% предложили бы поучаствовать в таком конкурсе своим детям или рассмотрели бы эту возможность в семье.
Социологи также выяснили, что 74% россиян считают, что профессия космонавта будет востребованной в РФ, не разделяют эту точку зрения 21%.
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Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по заказу Института региональных проблем 31 мая. В опросе принимают участие россияне от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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