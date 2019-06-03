ВЦИОМ узнал, сколько россиян хотели бы поучаствовать в отборе в космонавты

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более трети - 38% - россиян хотели бы принять участие в конкурсе по отбору в кандидаты в космонавты при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( Более трети - 38% - россиян хотели бы принять участие в конкурсе по отбору в кандидаты в космонавты при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

Ранее замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов сообщил, что новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" начинается в понедельник и закончится 1 июня 2020 года.

Добавляется, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что быть космонавтами мечтали их друзья и знакомые. Больше всего думали о космосе поколение 40-летних - 22% опрошенных в возрасте 40-49 лет. При этом современная молодежь в возрасте 18-29 лет больше мечтала о космосе, чем "поколение Юрия Гагарина" (старше 60 лет): 16% и 7% соответственно. Отмечается, что среди родителей о желании своего ребенка стать космонавтом сказали 8%.

"Свыше трети (38%) хотели бы поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям, а среди молодых мужчин до 30 лет – 58%, в том числе 26% выразили твердое намерение участвовать", - говорится в сообщении.

Как показал опрос, среди опрошенных родителей 56% предложили бы поучаствовать в таком конкурсе своим детям или рассмотрели бы эту возможность в семье.

Социологи также выяснили, что 74% россиян считают, что профессия космонавта будет востребованной в РФ, не разделяют эту точку зрения 21%.