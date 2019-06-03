Володин призвал сербских коллег содействовать росту студенческого обмена

БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сербских коллег содействовать росту числа студентов из Сербии в вузах РФ и российских студентов в образовательных учреждениях Сербии.
"Торгово-экономическое сотрудничество важно подкреплять расширением гуманитарных контактов, научных и образовательных обменов. На сегодняшний день в России обучается порядка 300 студентов из Сербии", - сказал Володин, открывая четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной.
Спикер Госдумы добавил, что на следующий учебный год для сербских студентов, желающих обучаться в российских вузах, квота вновь увеличена: выделено 122 стипендии.
"Это... далеко не рекордные цифры, если сравнивать с другими странами. Было бы правильно на парламентском уровне содействовать росту числа сербских студентов в российских вузах и российских студентов в сербских образовательных учреждениях", - отметил Володин.