Российские туристы смогут посещать Мьянму без виз

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. С 1 октября 2019 года туристы из России смогут посещать Мьянму без визы - отметку в загранпаспорте будут ставить по прибытию, С 1 октября 2019 года туристы из России смогут посещать Мьянму без визы - отметку в загранпаспорте будут ставить по прибытию, сообщает Eleven Media Group со ссылкой на официальное заявление министерства по делам отелей и туризма Мьянмы.

Аналогичные правила введены для туристов из Италии, Испании, Австралии, Швейцарии и Германии.

Упрощенные правила въезда будут действовать в течение одного года. Гости смогут свободно посещать туристические объекты, за исключением мест с ограниченным доступом. Визу на 30 дней можно будет оформить в международных аэропортах в Янгоне, Нейпьидо и Мандалае за 50 долларов. В министерстве уточнили, что у туристов не будет возможности продлить это разрешение на въезд.

До сентября 2019 года подобные правила действуют для туристов из Японии, Южной Кореи, Гонконга и Макао.

За первые четыре месяца текущего года число прибывающих туристов в Мьянму превысило 1,5 миллиона, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, согласно данным министерства труда, иммиграции и народонаселения, число гостей из Китая увеличилось на 135%, из Кореи - на 89%, из Японии – на 24%.

Китай занял первое место в списке стран, откуда в Мьянму прилетает больше всего туристов - более 212 тысяч за январь-апрель этого года. Более 97 тысяч путешественников приехали из Таиланда, более 45 тысяч – из Южной Кореи, из Япония – около 44 тысяч, из США – более 26,5 тысяч визитеров.