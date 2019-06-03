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РИА Новости
Туризм

Российские туристы смогут посещать Мьянму без виз

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Фото: Александр ТкачевМьянма
Мьянма
© РИА Новости / Фото: Александр Ткачев
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. С 1 октября 2019 года туристы из России смогут посещать Мьянму без визы - отметку в загранпаспорте будут ставить по прибытию, сообщает Eleven Media Group со ссылкой на официальное заявление министерства по делам отелей и туризма Мьянмы.
Аналогичные правила введены для туристов из Италии, Испании, Австралии, Швейцарии и Германии.
Упрощенные правила въезда будут действовать в течение одного года. Гости смогут свободно посещать туристические объекты, за исключением мест с ограниченным доступом. Визу на 30 дней можно будет оформить в международных аэропортах в Янгоне, Нейпьидо и Мандалае за 50 долларов. В министерстве уточнили, что у туристов не будет возможности продлить это разрешение на въезд.
До сентября 2019 года подобные правила действуют для туристов из Японии, Южной Кореи, Гонконга и Макао.
За первые четыре месяца текущего года число прибывающих туристов в Мьянму превысило 1,5 миллиона, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, согласно данным министерства труда, иммиграции и народонаселения, число гостей из Китая увеличилось на 135%, из Кореи - на 89%, из Японии – на 24%.
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Китай занял первое место в списке стран, откуда в Мьянму прилетает больше всего туристов - более 212 тысяч за январь-апрель этого года. Более 97 тысяч путешественников приехали из Таиланда, более 45 тысяч – из Южной Кореи, из Япония – около 44 тысяч, из США – более 26,5 тысяч визитеров.
Чаще всего иностранные туристы посещают города Янгон, Мандалай и Шан.
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